مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

قالت إدارة مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أنه يتوفر وظائف صحية وإدارية شاغرة بها للسعوديين فقط، الذين يحملون الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في العاصمة الرياض.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية المتاحة تتمثل في: فني أول مختبرات طبية- أمراض الدم: شهادة الدبلوم في علم المختبرات السريرية، ويفضل درجة البكالوريوس في (الأحياء، الأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية)، أو غيرها من التخصصات ذات الصلة.

وأضافت أنها تحتاج إلى: سكرتير طبي: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية الطبية، أو أي دراسات السكرتارية ذات الصلة، بالإضافة إلى استشاري مساعد في التصوير الطبي: درجة الماجستير فأعلى في تخصص التصوير الطبي.

وأشارت الإدارة إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2018م، عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا.