بالصور.. خطط ” هتلر ” لإرسال أقمار صناعية قاتلة لسحق أعدائه عبر الفضاء

واشنطن(صدى):

كشف خبراء فنيون من الجيش الأمريكي، عن خطط الزعيم النازي ” أدولف هتلر ” ، والخاصة بإرسال الأقمار الصناعية القاتلة لسحق أعدائه من الفضاء.

حيث اعتزم ” النازيون ” خلال الحرب العالمية الثانية، بناء ما يسمى بـ ” سلاح الشمس ” العملاق، وذلك على مسافة ميل واحد بغرض حرق مدن العدو، وتحويلها إلى رماد.

فيما كان السلاح معتمدًا على بناء مرآة كبيرة، يمكنها استخدام آشعة الشمس لحرق سطح الأرض، حيث لفت الخبراء لأنه في حال نجاح هذه الخطط التي وضعها هتلر، فكانت ستشبه ” نجمة الموت ” التي تدمر الكواكب.

وأراد ” النازيون ” ، أن يدور هذا السلاح حول الأرض على بعد 5.100 ميل فوق خط الإستواء، فيما يُعتقد أن العلماء كان يمكنهم استخدام آشعة الشمس، لطمس المدن الأمريكية مثل بيتسبرج، وبنسلفانيا.