” ساندوتش شاورما ” يجبر زوجة على طلب الخلع بعد 40 يوم زواج

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية بدعوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة بالقاهرة، عقب رفضه شراء ساندوتش شاورما لها حيث انه مريض بالبخل .

وروت الزوجة معاناتها مع زوجها ، في حوار مع إحدى الصحف المحلية ، قائلة ، تزوجت أحمد . 32 سنة، مدرس منذ 40 يومًا، بعد تفاصيل زواج تقليدية وفترة خطوبة استمرت شهرين فقط، ولم أكتشف خلالها طبعه البخيل ، ولكن من أول يوم زواج قال لي أنا لا بحب الخروج ولا الفسح، الخروج بيصرف ودا تبذير” في حين أنه مقتدر ماديًّا ويعطي دروسًا خصوصيةً.

وتابعت الزوجة ، زوجي بخيل جدًّا حتى في الكلام؛ فعندما أطلب منه يتكلم معي أنا أتكلم مع نفسي طول الوقت يكون رده ” كتر الكلام بيجوع وبالتالي نحتاج نأكل وجبة زيادة ” .

واستكملت حديثها : عندما شكوته لأسرتي قالوا: ” زوجك طبعه هيتغير مع الوقت، ثم هذا حرص مش بخل” فلم أستفد منهم سوى نصائح لكي تصبرني ” .

وقالت الزوجة: ” زوجي بيعد العيش قبل خروجه للعمل حتى يعرف أكلت كم رغيف في عدم وجوده ويحكم على آكل الأرز والمكرونة بالعيش حتى أشبع، وكيس المسحوق يغسله بعدما ينتهي ليضع فيه محتوياته أثناء خروجه للعمل. ”

وأضافت الزوجة: بعد 40 يوم زواج توسلت لزوجي لكي يخرجني أغير جوًّا، وفي أول مرة نخرج منذ الزواج طلبت من زوجي يشتري لي ساندوتش شاورما فرفض وقال لي “إحنا خارجين نشرب عصير فقط ” واتهمني أني أستغله بطلب ساندوتش وعصير في يوم واحد.

واستطردت قائلة ، عندما رفض زوجي شراء ساندوتش الشاورما غضبت، وظل يؤنبني أثناء وجودنا في السيارة وأنه قد أخطأ لأنه خرجني وأني مفترية وقال: ” مخرجك ومركبك عربيتي حقي أنا بس لأنها من شقايا وتعبي ” وأقسم عليَّ أنزل من العربية وأعود للمنزل راكبة ميكروباص ، فعدت إلى منزل أسرتي لأني لم أقدر أستكمل حياتي مع زوج مريض بالبخل، لذلك أقمت دعوى خلع، وما زالت الدعوى منظورة.​