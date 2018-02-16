نائب مدير الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض يزور جامعة الملك سعود

سعيد العجل(صدى):

بدعوة كريمة من مدير خدمات منسوبي الجامعة والمتقاعدين في جامعة الملك سعود الاستاذ عبد المحسن النفيسة قام المهندس فهد الحامد نائب مدير فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض بزيارة الجامعة صباح أمس الخميس 1439/5/29

حيث التقى مع مساعد مدير ادارة علاقات الموظفين في عمادة شؤن اعضاء هيئة التدريس وشؤن الموظفين الاستاذ علي الفود والاستاذ عبد المحسن النفيسة حيث تم التباحث حول سبل تحقيق نوعا من الشراكة والتعاون بين الجامعة والجمعية .

وابدى الاستاذ عبد المحسن والاستاذ علي سعادتهما بهذه الزيارة مرحبين بالتعاون والاستفادة من خدمات فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض لمتقاعدي الجامعة الذي يبلغ عددهم حوالي 5000 متقاعد.

وتم في هذا الاجتماع طرح بعض الافكار الهامة التي تتيح لمتقاعدي الجمعية الاستفادة من خدمات الجامعة من مطبوعات ودورات تدريب وصالات وقاعات وملاعب ومراكز ترفيهية ورياضية واجتماعية التي تزخر بها الجامعة .

كما تم التطرق في اللقاء الى التنسيق لتسجيل متقاعدي الجامعة في عضوية الجمعية وتسهيل آلية الاشتراك .

ودعا المهندس فهد الحامد الاخوين علي وعبد المحسن لزيارة الجمعية في لقاء ودي يجمعهم مع اعضاء الجمعية والتعرف على خدماتها مبديا سعادته بهذا اللقاء الذي يفتح مزيدا من الخدمات المضافة لمتقاعدي الرياض وزيادة روابط الاخوة والصداقة بين متقاعدي الجمعية والجامعة .