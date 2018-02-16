شركة الاتصالات السعودية توفر 4 وظائف إدارية للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة الاتصالات السعودية، إعلانًا عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات، يشترط وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على النحو التالي :

– مدير مجموعة المستهلكين والمشاريع الصغيرة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

– مدير إدارة نظم المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، علوم الحاسب الآلي، إدارة النظم، أو الاتصالات).

– أخصائي التخطيط المالي: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص المالية.

– أخصائي أعمال الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

وأكدت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2018م.

وعلى من يرغب في التقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول علي هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــا.