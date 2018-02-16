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  3. ” النمر ” : إبرة خفض الكولسترول الحديثة لا تغني عن ” الستاتين “

” النمر ” : إبرة خفض الكولسترول الحديثة لا تغني عن ” الستاتين “

” النمر ” : إبرة خفض الكولسترول الحديثة لا تغني عن ” الستاتين “
عادل الحربي(صدى):

كشف استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم الجمعة، أن إبرة خفض الكولسترول المسوقة حديثاً لا تغني عن حبة دواء الكولسترول.
وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لمن سأل: إبرة خفض الكولسترول المسوقه حديثاً لا تغني عن حبة دواء الكولسترول ” الستاتين statins ” وليست بديلاً عنها حتى تاريخه حسب توصيات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ” .

وأرفق ” النمر ” مع تغريدته صورة تحما مفاهيم هامة حول إبرة الكولسترول الحديثة.


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