” النمر ” : إبرة خفض الكولسترول الحديثة لا تغني عن ” الستاتين “

عادل الحربي(صدى):

كشف استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم الجمعة، أن إبرة خفض الكولسترول المسوقة حديثاً لا تغني عن حبة دواء الكولسترول.

وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لمن سأل: إبرة خفض الكولسترول المسوقه حديثاً لا تغني عن حبة دواء الكولسترول ” الستاتين statins ” وليست بديلاً عنها حتى تاريخه حسب توصيات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ” .

وأرفق ” النمر ” مع تغريدته صورة تحما مفاهيم هامة حول إبرة الكولسترول الحديثة.

