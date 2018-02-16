بالفيديو.. طرد راكبة من الطائرة بسبب عصبيتها

واشنطن(صدى):

طردت شركة طيران “دلتا ” الأمريكية امرأة هاجمت أخرى وطفلها تجلس بجانبها.

حيث تعرضت ” ماريسا رونديل ” البالغة من العمر 19 عاما للاضطهاد أثناء سفرها مع ابنها ميسون البالغ من العمر ثمانية أشهر على متن رحلة من جفك إلى سيراكيوز بنيويورك، عندما اشتكت المرأة التي تركب بجانبها من أنها تحمل طفلها معها وتحدثت عن الطفل بشكل لا يليق، وطالبت بتغيير مقعدها مما جعل المضيفة تخبرها بأنه يمكنها الانتقال إلى رحلة أخرى، مما جعلها تهدد المضيفة أيضا.

لم تبال المضيفة بالأمر وطلبت من شخص اصطحاب المرأة خارج الطائرة.