مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

قال برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، إنه يتوفر لدى المستشفى وظائف هندسية وإدارية للمواطنين.

وأشار إلى أن الوظائف لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ للعمل بمقر المستشفى في الرياض.

وجاءت الوظائف المتاحة على المسميات الآتية:

– مهندس طب حيوي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الطبية الحيوية.

– مدير الأنظمة: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص علوم الحاسب الآلي.

وقال المستشفى أن التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وللمزيد من التفاصيل والمعلومات يرجى الدخول هنا .