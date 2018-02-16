بالفيديو.. محامية مرتكب مجزرة فلوريدا تتعاطف معه

فلوريدا(صدى):

أبدت محامية الدفاع عن مرتكب مجزرة في مدرسة باركلاند الثانوية بولاية فلوريدا الأمريكية، التعاطف والدعم معه، وذلك أثناء وقوفه أمام المحكمة مساء أمس الخميس.

وقامت المحامية، ميليسا ماكنيل، بوضح يدها برفق حول موكلها قاتل 17 شخصًا، كما دافعت عنه خارج قاعة المحكمة أمام وسائل الإعلام وأكدت أنه ” إنسان محطم ويشعر بالحزن والحداد والندم من جراء فعلته. ”

وأمرت المحكمة باستمرار اعتقال نيكولاس كروز، البالغ من العمر 19 عامًا، وذلك خلال أول ظهور للمحكمة يوم الخميس، عقب الجريمة التي هزت أميركا وسقط خلالها أيضا 12 جريحًا.