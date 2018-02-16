بالصور.. نجل الفنان محمد عبده يخطف الأضواء من والده في الكويت

نورة الشهري (صدى):

خطف خالد محمد عبده نجل فنان العرب محمد عبده الأضواء من والده لدى وصوله إلى مركز الشيخ جابر الثقافي (دار الأوبرا الكويتية) بصحبة أبيه الذي يختتم حفلات فبراير 2018.

واستحوذ الطفل الصغير خالد 5 سنوات الذي ارتدى بدلة أنيقة، شبيهة بتلك التي كان يرتديها والده في حفلاته الخارجية قبل سنوات طويلة، على اهتمام عدسات المصورين.

يعد خالد هو الابن الأول لفنان العرب من زوجته الفرنسية جزائرية الأصل، وربما تشعل هذه اللقطة بداخله يوماً ما الطموح ليكون فنان العرب القادم.