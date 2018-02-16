ابتكار لقاح جديد لسرطان الثدي بأمريكا

واشنطن(صدى):

نجح فريق طبي أمريكي في اختراع لقاح مصنوع من الخلايا الجذعية لمحاربة سرطان الثدي في الفئران، ويأملون أن تنجح التجربة على البشر.

كما أوضح الأطباء أن الخلايا الجذعية تشبه الخلايا السرطانية، لذلك يمكن استخدمها لتعليم المناعة في جسم الفئران على مقاومتها ومحاربة المرض الخبيث.

حيث أن ” اللقاح ” المبتكر يحتوى على الخلايا الجذعية التي تشابه السرطان إضافة إلى عامل تعزيز المناعة، لافتين إلى أنه قادر على تدمير الأورام في غالبية الفئران التي أجريت عليهم التجربة، كما أن اثنين من 10 عولجوا من السرطان تمامًا.

كما أن اللقاحات تعمل على منع العدوى عن طريق إدخال جراثيم مماثلة، ولكنها أقل ضررا على الجسم حتى تحصل أجهزتنا المناعية على أجسام مضادة للأمراض ومكافحتها.

ويأمل الأطباء أن يعمل اللقاح على البشر وينهى أسطورة السرطان.