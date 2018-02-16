بالصور.. ضبط 118 مخالف لنظام الإقامة والعمل في ” السليل “

حمود العنزي (صدى):

ألقت دوريات الأمن بمحافظة السليل، صباح اليوم الجمعة، القبض على 118 شخصًا من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وذلك ضمن حملة استمرت لمدة ست ساعات متواصلة، بكافة أنحاء المحافظة.

جاء ذلك في إطار الحملة الوطنية الشاملة، لتعقب مخالفي نظام الاقامة والعمل، تحت شعار ” وطن بلا مخالف ” ، حيث قامت دوريات الأمن بقيادة الملازم أول خالد نايف الدوسري، مدير الدوريات بالمحافظة، بمداهمة منزلين تسكن بهما عائلتين من جنسية عربية، تمارس التسول بالمحافظة.

وضبطت الدوريات 35 شخصًا، من بينهم 10 نساء و 21 طفلاً و 4 رجال، فيما يجرى تسليمهم الى شرطة المحافظة.

بالإضافة لذلك، استطاعت الدوريات ضبط 83 وافدًا من جنسيات اسيوية وافريقية، مخالفين لنظام الاقامة والعمل، والذين تم تسليمهم الى الجهات المختصة.