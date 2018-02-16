افتتاح عيادات تخصصية في مركز صحي المزاحمية

محمد الناصر (صدى):

فعلت إدارة مستشفى المزاحمية العام عيادات تخصصية يشغلها أخصائيون في عدة تخصصات في مركز صحي المزاحمية .

ويأتي افتتاحها بهدف الرقي بالخدمات المقدمة في المركز الصحي وتخفيفاً للوقت والجهد على المرضى وسرعة تقديم الخدمة لهم حيث تم عمل جدول للعيادات التخصصية في تخصص النساءالولادة، الجراحة العامة، والباطنة والاطفال.

وبين مدير مستشفى المزاحمية الأخصائي سعود بن محمد النداح أن العيادات ستخفف الضغط على المستشفى وتسرع خدمة المريض ومتابعات الحالات الباردة عن طريق المركز الصحي.

وذكر ” النداح ” أن هذه الخطوة لن تؤثر على جودة الخدمة المقدمة في المستشفى حيث ستكون العيادات حينها مشغولة بإستشاريي مستشفى الأمام عبدالرحمن الفيصل ضمن برنامج التوأمة القائم منذ عام بين المستشفيين وكذلك وجود من يشغل العيادات من نفس التخصصات التي ستقوم بعملها في المركز الصحي حسب الجداول المعده لها.

حيث هذه العيادات استحدثت لتكون من ثمرات نجاح التوأمة بعد انقضاء عامها الأول بين مستشفى الأمام عبدالرحمن الفيصل ومستشفى المزاحمية واعطائها حيز للاستفاده من الكوادر الطبية المتخصصة لتقديم الخدمات بصوره أسرع واشمل لمتلقي الخدمة ولتخفيف عبء الانتقال من المركز للمستشفى والمواعيد والاستفاده من عامل الوقت فيما يخدم المرضى.

كما ثمن ” النداح ” جهود مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري ومساعديه الذين لا يتوانون في تقديم الدعم اللامحدود لكل ما يخدم الصحة بمنطقة الرياض.