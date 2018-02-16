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سيمينس توفر وظائف للمواطنين والمقيمين للعمل بالرياض

سيمينس توفر وظائف للمواطنين والمقيمين للعمل بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة سيمينس الألمانية الدولية ” SIEMENS ” ، وظائف إدارية للسعوديين والمقيمين من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في تخصصات عدة؛ للعمل بأحد مشاريع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف هي: مدير التكليف واختبار الاتصالات- مشروع المترو، مدير تكامل النظام/ أنظمة النقل العام- مشروع المترو.

ويبدأ التقديم من تاريخ 15 فبراير الجاري، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف على شبكة الإنترنت من خلال الرابط اضغط هنـــــــــــا.


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