سيمينس توفر وظائف للمواطنين والمقيمين للعمل بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة سيمينس الألمانية الدولية ” SIEMENS ” ، وظائف إدارية للسعوديين والمقيمين من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في تخصصات عدة؛ للعمل بأحد مشاريع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف هي: مدير التكليف واختبار الاتصالات- مشروع المترو، مدير تكامل النظام/ أنظمة النقل العام- مشروع المترو.

ويبدأ التقديم من تاريخ 15 فبراير الجاري، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف على شبكة الإنترنت من خلال الرابط اضغط هنـــــــــــا.