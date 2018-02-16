الخطوط الحديدية بالجنادرية تعرض صور نادرة للملك المؤسس والملك سعود والملك فيصل

عادل الحربي(صدى):

كشف جناج المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية32، عن صورة نادرة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وبرفقته الملك سعود والملك فيصل.

وأظهرت الخطوط الحديدية صورة للملك عبدالعزيز وهو يستلم المسمار الذهبي في حفل افتتاح الخط الحديدي الرابط بين الرياض والدمام عام 1951م، والذي يعد أول خط حديدي في المملكة.

كما عرضت صورة أخرى للملك سعود وهو يقوم بتثبيت المسمار الأخير على الخط الحديدي إيذانًا ببدء تحرك القطار عليه، وصورة أخرى له بعد تجوله في القطار.

