بالفيديو.. داليا مبارك تعقد قرانها على رجل أعمال أمريكي

أماني الغامدي(صدى):

عقدت الفنانة السعودية داليا مبارك قرانها على رجل أعمال أمريكي بحضور أفراد العائلتين فقط، مؤكده استعدادها لحفل الزفاف.

وكشفت داليا مبارك تفاصيل حفل زفافها من خلال برنامج the insider بالعربي أن حفلها سيكون على يخت يضم الأهل والمقربين من دون أي أحد من نجوم الوسط الفني أو وسائل الإعلام ومن المقرر إقامته في نهاية فبراير الحالي.

فستان زفاف المغنية السعودية داليا مبارك سيكون من توقيع المصممة التركية Serap Sergin، أما المكياج والشعر فسيكون تحت إشراف خبير التجميل محمد الشداخ مرافقها لجميع إطلالاتها.

