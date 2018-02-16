” فهد التخصصي ” تعلن عن وظائف شاغرة بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عن حاجتها لعدد من الموظفين؛ للعمل في وظائف صحية.

وقالت إن الوظائف المتوفرة؛ لحمَلة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الآتية:

– عالم أبحاث: شهادة الزمالة أو الدكتوراه في التخصص السريري أو العلمي أو المجال ذات الصلة.

– عالم أبحاث أول: شهادة الزمالة أو الدكتوراه في التخصص السريري أو العلمي أو المجال ذات الصلة.

– مخطط التموين الطبي: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (المشتريات، أو إدارة سلسلة التوريد، أو المختبر، التمريض)، أو أي مجال بالرعاية الصحية ذات الصلة.

واشارت إدارة المستشفى، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، موضحة أنه مستمر حتى تاريخ 16 أبريل 2018م.

وأوضحت أنه للمزيد من التفاصيل والتقديم يرجى الدخول عبر الرابط اضغط هنــــــــــــا.