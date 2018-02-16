المسند: هبات رياح فجائية تضرب المملكة

سالم المطيري(صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، اليوم الجمعة، عن إمكانية حدوث هبات فجائية للرياح.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اتجاه وقوة هبات الرياح (Wind Gust) ظهر اليوم هذا والله أعلم، يُقصد بمصطلح هبات الرياح نفحة رياح قوية وقصيرة وفجائية، يليها ضعف في الرياح والتي تبلغ سرعتها 30 كم/ساعة فما فوق، وتستمر لنحو 20 ثانية تقريباً ” .

يجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية على مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها والجوف ، حائل والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، على مدار اليوم الجمعة.