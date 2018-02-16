بالصور.. مالا تعرفه عن ” كينيا ” ذات الطبيعة الساحرة

نيروبي(صدى):

تعد دولة كينيا، من الدول المثالية إذا كنت تنوي القيام برحلة سياحية رائعة، ومغامرات لا تنسى، فهي واحدة من أجمل الدول بقارة إفريقيا، والتي تمتلئ بالمناظر الطبيعية الخلابة، والطبيعة الساحرة التي تجذب كل من يراها.

وإذا كنت من عشّاق رحلات السفاري، فكينيا بها مئات الهكتارات من الأراضي البرية، والتي لا تخلو من المغامرات والإثارة، ذلك بالإضافة لكونها تعد واحة متفردة للزائرين الباحثين عن كل جديد في عالم الحيوان، فكينيا بها حديقة مفتوحة كبيرة لا حدود لها.