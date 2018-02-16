نص المادة الأولى والخامسة من تنظيم صندوق الشهداء بعد التعديل
كشفت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الخميس، عن تفاصيل تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
وأوضحت أنه تم تعديل تعريف ” الوزير ” الوارد في المادة الأولى من التنظيم، ليكون بالنص الآتي: ” الوزير: وزير الدفاع ” .
وشمل التعديل، المادة الخامسة من التنظيم، لتصبح: ” يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين- على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري ” .
يذكر أن القرار صادر من مجلس الوزراء وحمل رقم (366) وتاريخ 14-8-1436هـ، ومعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (180) وتاريخ 13-3-1438هـ.
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