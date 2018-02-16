نص المادة الأولى والخامسة من تنظيم صندوق الشهداء بعد التعديل

نايف السالم(صدى):

كشفت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الخميس، عن تفاصيل تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وأوضحت أنه تم تعديل تعريف ” الوزير ” الوارد في المادة الأولى من التنظيم، ليكون بالنص الآتي: ” الوزير: وزير الدفاع ” .

وشمل التعديل، المادة الخامسة من التنظيم، لتصبح: ” يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين- على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري ” .

يذكر أن القرار صادر من مجلس الوزراء وحمل رقم (366) وتاريخ 14-8-1436هـ، ومعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (180) وتاريخ 13-3-1438هـ.