جنيفر جارنر تحتفل مع محبيها على الإنستجرام بوصولها إلى رقم جديد من المتابعين

أماني الغامدي(صدى):

تواصلت النجمة العالمية ” جينفر جارنر ” البالغة من العمر 45 عاما، مع محبيها ومتابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي، للاحتفال بوصول عدد متابعيها إلى مليون شخص، كما نشرت صورها من أجلهم ليكونوا دائما متابعين لآخر أخبارها .

والجدير بالذكر أن جارنر قدمت عددا هائلا من الأعمال الفنية الناجحة من أبرزها : ” Valentine’s Day ” و ” The Invention of Lying ” و ” Dallas Buyers Club ” و ” Miracles from Heaven ” و ” Wakefield ” و ” Catch Me If You Can ” و غيرهم .