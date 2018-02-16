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جنيفر جارنر تحتفل مع محبيها على الإنستجرام بوصولها إلى رقم جديد من المتابعين

جنيفر جارنر تحتفل مع محبيها على الإنستجرام بوصولها إلى رقم جديد من المتابعين
أماني الغامدي(صدى):

تواصلت النجمة العالمية ” جينفر جارنر ” البالغة من العمر 45 عاما، مع محبيها ومتابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي، للاحتفال بوصول عدد متابعيها إلى مليون شخص، كما نشرت صورها من أجلهم ليكونوا دائما متابعين لآخر أخبارها .

والجدير بالذكر أن جارنر قدمت عددا هائلا من الأعمال الفنية الناجحة من أبرزها : ” Valentine’s Day ” و ” The Invention of Lying ” و ” Dallas Buyers Club ” و ” Miracles from Heaven ” و ” Wakefield ” و ” Catch Me If You Can ” و غيرهم .


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