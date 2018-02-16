بالفيديو.. طفلة شجاعة تنقذ شقيقها الأصغر من هجوم بقرة عدوانية
تمكنت طفلة هندية تبلغ من العمر 8 سنوات من انقاذ شقيقها الاصغر من هجوم بقرة عدوانية ، اثناء لهوهما معاً في الشارع أمام منزلها بقرية ناقيلجونا التابعة لولاية كارناتاكا الهندية.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، اقتحام البقرة لساحة عائلة الطفلين بطريقة درامية، مستهدفة الطفل الذي كان يركب عجلة صغيرة .
ولحسن الحظّ تدخلت الطفلة بشكل سريع وشجاع؛ لإنقاذ شقيقها قبل أن تفتك به البقرة وهرولت مسرعة إلى داخل المنزل .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8628 ] نشر منذ 56 دقيقة
فداء الاخوان لبعض غريزة طبيعية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42904 ] نشر منذ 30 دقيقة
يمكن البقره منجنه ,,