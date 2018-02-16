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بالفيديو.. طفلة شجاعة تنقذ شقيقها الأصغر من هجوم بقرة عدوانية

بالفيديو.. طفلة شجاعة تنقذ شقيقها الأصغر من هجوم بقرة عدوانية
نيودلهي(صدى):

تمكنت طفلة هندية تبلغ من العمر 8 سنوات من انقاذ شقيقها الاصغر من هجوم بقرة عدوانية ، اثناء لهوهما معاً في الشارع أمام منزلها بقرية ناقيلجونا التابعة لولاية كارناتاكا الهندية.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، اقتحام البقرة لساحة عائلة الطفلين بطريقة درامية، مستهدفة الطفل الذي كان يركب عجلة صغيرة .

ولحسن الحظّ تدخلت الطفلة بشكل سريع وشجاع؛ لإنقاذ شقيقها قبل أن تفتك به البقرة وهرولت مسرعة إلى داخل المنزل .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8628 ] نشر منذ 56 دقيقة

فداء الاخوان لبعض غريزة طبيعية

[ عدد التعليقات: 42904 ] نشر منذ 30 دقيقة

يمكن البقره منجنه ,,

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