حكاية السلاح السري الذي اخترعه هتلر وأخفاه بتركيا

أنقرة(صدى):

دارت الروايات في تركيا إلى أن الزئبق الأحمر هو سلاح سري اخترعه هتلر وقام بإخفائه في أنابيب التلفزيون، وهو مادة شديدة الإنفجار؛ ولهذا أنتجها الاتحاد السوفيتي لاستخدامه كزناد لقنبلة نيوترونية.

وادعت قوات الأمن التركية أنها عثرت خلال مداهمات في مدينتي أرداهان وكارس على مادة شديدة الخطورة تلقب بالزئبق الأحمر، كما توصلت فرق مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب بمديرية أمن أرداهان إلى أن بعض الأشخاص يحاولون بيع الزئبق الأحمر الذي يمتلكونه.

وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال 5 أشخاص، والعثور بحوزتهم على 25 جرامًا من الزئبق الأحمر وبندقية صيد ومسدس غير مرخص، إثر شن مداهمات متزامنة على مناطق في كارس وأرداهان.