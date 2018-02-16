بالفيديو.. كيفية التعامل مع الشخص المستفز بالمجالس ومواقع التواصل

أماني الغامدي(صدى):

أكد المستشار الأسرى ” صالح بن حسن العموش ” ، على طريقة التعامل مع الشخص المستفز في المجالس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مهما اختلف عمره.

كما أوضح العموش في برنامج ” كلمة رأس ” على فضائية المجد أنه يجب أن نتحدث مع الشخص المستفز، وأن نوضح له عيوب هذا الأمر، لأنه قد لا يتحمل إنسان آخر استفزازه وتحدث عواقب سلبية عليه.

وأشار المستشار الأسرى إلى أن هؤلاء المستفزين قد يكون السبب في أفعالهم هي تنشئتهم الخاطئة، أو البيئة المحيطة بهم، مؤكداً ضرورة التحدث معهم بشأن اختلاف المواقف والبيئات.

