” جثة الفريزر ” الفلبينية تصل لوطنها بعد مغادرة الكويت

مانيلا(صدى):

وصلت جثة الخادمة الفلبينية التي قُتلت في الكويت، اليوم الجمعة، إلى الفلبين لتستقبلها عائلتها.

وكانت الخادمة الفلبينية، جوانا دانييلا ديمافيليس، تم العثور عليها مخزنة بمجمد في شقة مهجورة في الكويت؛ وهو ما أثار ضجة كبيرة في الفلبين، أدت في النهاية إلى اتخاذ قرار بحظر إرسال العمالة الفلبينية للكويت لما تتعرض له من انتهاكات.

وخلال استقبال جثمان ” ديمافيليس ” صرح وزير الخارجية الفلبيني، آلان بيتر كايتانو، بأن الكويت غاضبة أيضا من وفاة الخادمة، مؤكدًا على أنها ستبذل كل بوسعها لتحقيق العدالة.