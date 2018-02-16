بالفيديو.. ناطحة سحاب ” خشبية ” بتكلفة 600 مليار ين في اليابان 2041م

طوكيو(صدى):

تنوي اليابان، انشاء ناطحة سحاب جديدة، لتظهر مستقبلاً في أرضها وسمائها، حيث ستكون مختلفة عن غيرها، وذلك نظرًا لصناعتها من الخشب المتماسك بأعمدة بنسبة 90% ، إضافة لإطارات من الفولاذ المقوّى.

ومن المقرر أن تتكون الناطحة من 70 طابقًا، وذلك بارتفاع 350 مترًا، على مساحة 455 ألف متر مربع، فيما ستبلغ تكلفتها نحو 600 مليار ين، أو أكثر من 5 مليارات و600 مليون دولار، حيث ستستهلك أكثر من 6 ملايين و500 ألف قدم مكعب من الأخشاب المتنوعة.

كما أنه من المفترض أن يتم الانتهاء من انشاء هذا المشروع العملاق والمعروف باسم ” W350 ” ، في عام 2041م، وذلك بالتزامن مع ذكرى مرور 350 سنة، على تأسيس الشركة صاحبة المشروع، وهي شركة Sumitomo Forestry Corporation والناشطة منذ عام 1691 م، برعاية الغابات والإنتاج الخشبي بكافة أنواعه.

يشار إلى أن الناطحة سيقام انشاءها بحي Marunouchi التجاري، والقريب من القصر الإمبراطوري في اليابان.

