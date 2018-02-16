عمليات التجميل تودي بحياة النجوم والمشاهير للهلاك

نورة الشهري (صدى):

أصبحت عمليات التجميل شبح يهدد حياة النجوم و المشاهير، خاصة لدى السيدات الراغبات في الحصول على أكبر قدر ممكن من الجمال والجاذبية، حتى تحول الأمر عند البعض إلى الهوس والإدمان.

ولكن هناك جانب مظلم من عمليات التجميل لا يراه الكثير ، فربما يضاعف مشكلتك أو ينهى حياتك.

وفى هذا التقرير نأتي بمجموعة من ضحايا عمليات التجميل في العالم و تأتي علي رأسهم :

ماغنانو ملكة جمال الأرجنتين كانت نهايتها في عملية تجميل للأرداف، حيث تمتعت ماغنانو بدرجة كبيرة من الجمال جعلتها لافتة للأنظار، وكانت ملكة جمال الأرجنتين في عام 1994 وعارضة أزياء ناجحة جدا.

و فى عام 2009 قررت ماغنانو التي كانت أماً لتوأم يبلغ من العمر 8 أعوام لإجراء جراحة تجميل على الأرداف في عيادة فى بوينس آيرس، ولكن رحلة بحثها عن مزيد من النجاح باءت بالفشل فقد سببت لها مشاكل شديدة في التنفس أثناء العملية وتم نقلها إلى مستشفى محلى، وبعد ثلاث أيام من مرورها بهذه الحالة الحرجة في غرفة العناية المركزة، توفيت ماغنانو نتيجة لانسداد شريان الرئة .

ثاني حالة هي ملكة جمال الإكوادور كاترين كاندوت والتي تلقت مكافأة مجانية لعملية شفط دهون لتهلك حياتها للأبد.

لم تكتمل فرحتها بفوزها بلقب ملكة جمال الإكوادور، وكانت مكافأة فوزها باللقب هو السبب الرئيسي في وفاتها، فقد تلقت تكاليف مجانية لإجراء عملية شفط الدهون لتنحيف خصرها 3 سنتيمترات فقط كهدية من المسابقة بعد اختيار هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عام ملكة لجمال منطقة دوران، قرب مرفأ غواياكيل الكبير في جنوب غرب البلاد.

الأديبة أوليفيا جولدسميث بحثت عن الشباب في عملية جراحية فانتهت حياتها على التخدير، فعملية تجميل تقضى على تاريخ الكاتبة الأدبية أوليفيا جولدسميث البالغة من العمر 54 عام.

و التي اشتهرت بالأسلوب الكوميدى فى كتابة رواياتها ومن أشهر رواياتها ” النادي الأول للمتزوجات ” والتي تحولت إلى فيلم سينمائي في العام 1996، حيث أنها خضعت لإجراء عملية تجميل لتساعدها على الاحتفاظ بشبابها فتسببت في نهاية حياتها بعد إصابتها بسكتة قلبية ناجمة عن مضاعفات التخدير أثناء التحضير لجراحة التجميل.

و أخيرًا وفاة والدة مغنى الراب الشهير كانى ويست بعد إجراء عملية شفط الدهون.

حيث توفيت دوندا ويست البالغة من العمر 58 عام والدة مغنى الراب الشهير كانى ويست، وذلك بعد إجراء جراحة التجميل في مستشفى سينتينيلا فريمان، حيث أن المسئول عن التشريح قال إنه لا يمكن تحديد السبب الرئيسي في وفاتها بعد عملية شفط الدهون وجراحة تصغير الثدي إن كان من التخدير أم لا، والتي تسببت في حالة حزن وانهيار شديد لابنها كانى ويست بسبب تعلقه الكبير بها .