طيران التحالف الدولي يقصف مواقع تابعة لـ ” داعش ” في دير الزور بسوريا

دمشق(صدى):

قصفت طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الجمعة، مواقع تابعة لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، في قرية الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أن هذه المنطقة تشهد اشتباكات مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية والتنظيم الإرهابي، مضيفاً أن عدداً من مسلحي ” داعش ” سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية بعد خسارتهم في منطقة ” هجين ” على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وأضاف أن التنظيم شن هجوماً على قوات الجيش السوري في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.