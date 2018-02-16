عناصر الحوثي تخترق عواصم عربية لمواصلة عملها الجاسوسي

فهمي محمد(صدى):

كشف محمد المسوري، محامي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، عن خطة جديدة للمليشيات الحوثية الإيرانية؛ لاختراق الدول العربية.

وقالت مصادر نقلًا عن المحامي إن الحوثي بدأ في إرسال عناصره المندسة إلى عدة عواصم عربية منها الرياض وأبوظبي والقاهرة وعمان

وأشارت المصادر إلى أن تلك العناصر تدخل إلى العواصم العربية على أساس أنهم من أصحاب الزعيم الذين هربوا من الحوثي.

وتوقع المحامي وجود مخطط للاختراق ومواصلة المليشيا الإرهابية لعملها الجاسوسي، كما حدث مسبقًا مع ” صالح ” ، وفقًا لما نقلته المصادر.