وحدة نسائية متخصصة لحماية الشخصيات الهامة في شرطة دبي

أبوظبي(صدى):

ألقت وكالات عالمية الضوء على وجود عشرات النساء في شرطة دبي يعملن على مدار الساعة لحماية الشخصيات الهامة من شيوخ، ومسؤولين، وكبار النجوم في الإمارة.

حيث كونت شرطة دبي في عام 1994 وحدة نسائية متخصصة لحماية الشخصيات الهامة، والتي تتشكل من نساء يتلقين تدريبات عالية في الرماية وقيادة الدراجات النارية والفنون القتالية المختلطة.

وقال العقيد عبدالله خليفة عبيد المري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في دولة الإمارات، أن عدد العناصر النسائية في إدارة أمن وحماية الشخصيات، بلغ 47 عنصر نسائي، منهن 15 عنصر نسائي في شعبة الدراجات و32 عنصر نسائي في شعبة حماية الشخصيات.

وأكد ” المري ” أن العناصر النسائية الشرطية يتلقين الدعم والتشجيع الدائم من القيادات العليا، وهناك اهتمام خاص بهن ويتم مدهن بكل ما يحتاجونه وتدريبهن بشكل مستمر لتطويرهن.