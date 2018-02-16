إتلاف حمولة تزن 10 قلابات كبيرة لحوم وأسماك وخضار فاسدة بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية المسفلة الفرعية ممثلة في قسم مراقبة الأسواق التجارية، من إتلاف حمولة تزن 10 قلابات كبيرة من اللحوم والأسماك والخضار والفواكه غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

كما ألقت القبض على مركبة بها ١٥٠ كرتون لحم بقري مفروم منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وجرى إتلافها في الموقع وحجز المركبة بالبلدية، بينما سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

وجاء ذلك في الحملة التي قام بها قسم مراقبة الأسواق التجارية في البلدية وبمشاركة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة على سوق النكاسة بمكة المكرمة، والتي ضبط من خلالها أعداد كبيرة من الأغذية غير الصالحة.