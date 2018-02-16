معتقل غوانتانامو جاهز لاستقبال ” الدواعش “

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ” في كثير من الحالات ” ، سيكون معتقل ” غوانتانامو ” مكانًا لاعتقال ” الإرهابيين ” من تنظيمي داعش و القاعدة.

حيث أعلن مسؤول عسكري بالولايات المتحدة، أمس الخميس، أن معتقل ” غوانتانامو ” جاهز لاستقبال سجناء جدد، وذلك على الرغم من عدم تلقي أوامر بتنفيذ ذلك حتى الآن.

فيما يقوم مسؤولون عسكريون بأمريكا، بمناقشة مصير معتقلي تنظيم ” داعش ” الإرهابي بشكل علني،وخاصةً المقاتلين الأجانب الذين تعتقلهم قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تنشط في شمال سوريا.

جدير بالذكر أن ” ترامب ” ، كان قد أعلن الشهر الماضي، أنه قد وقّع مرسومًا يقضي باستمرار معتقل ” غوانتانامو ” ، وذلك بعد العديد من المحاولات التي باءت بالفشل لإغلاق المعتقل، من قِبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2009م.