وظائف على بند المستخدمين والأجور بجامعة الأميرة نورة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن، عدداً من الوظائف على بند المستخدمين والأجور، للرجال والنساء.

واشترطت الجامعة في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل الثانوية العامة فما دون، وأن لا يكون على رأس العمل في أي جهة حكومية، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

كما اشترطت في المتقدم: أن يكون لائقاً صحياً، وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.

وتضمنت الشروط، أن يكون غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل، وأن يكون لدية رخصة قيادة سارية المفعول فيما يخص السائقين.

وشملت الشروط كذلك: التوقيع على التعهدات اللازمة لشغل الوظيفة واجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة المشكلة للتعين بعد دراسة الطلب وانطباق شروط شغل الوظيفة للمتقدم والتي سيعلن عن مواعيدها لاحقاً.

وأوضحت أن احتساب الخبرات سيكون للخبرات الحكومية أو الخبرات الخاضعة للتأمينات الاجتماعية فقط وإحضار أصل الهوية الوطنية وصورة منها، وإحضار أصل الشهادة وصورة منها أو صورة طبق الأصل وإحضار شهادة بيان مدد وأجور مشترك من التأمينات الاجتماعية وتسجيل وسيلة اتصال للمتقدم رقم جوال أو ثابت مع الإقامة الدائمة بالرياض.

وقالت إن التقديم سيتم حضورياً يومي الأربعاء والخميس من 1439/6/5هـ إلى 1439/6/6هـ في المواقع التالية: للرجال: بمقر إدارة عمليات الموارد البشرية – مبنى رقم (10) مكتب رقم ( 103 )، وللنساء: مبنى الإدارة بوابة ( po1 ) الدور الارضي متحف رقم ( 1 ).

والوظائف هي:

