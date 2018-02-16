إمارة مكة تنشر أرقام مهمة عن المسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

قامت إمارة منطقة مكة المكرمة بنشر إنفوجرافيك، يوضح أرقامًا وإحصائيات مهمة عن الحرم المكي الشريف.

وأوضح الإنفوجرافيك الذي نشرته الإمارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه وصلت مساحة المسطحات للمسجد الحرام 1.164.000 م2 وبسعة أكثر من مليوني مصلٍ.

وأشارت الإمارة إلى أن هناك 210 باب أكبرها باب الملك عبدالله، بالإضافة إلى 10 أئمة و 20 مؤذنًا، و42 ألف سجادة، و12 ألف عربة يدوية و300 عربة كهربائية، لافتة إلى أن أعداد المصاحف التي تطبع سنويًا بلغت مليونًا ومائتي ألف مصحف، بالإضافة إلى 160 ألف كتاب، و5000 مخطوطة بمكتبة الحرم المكي.

وأوضحت الإمارة إنه يتم استهلاك يوميًا في المواسم، 900 طن من ماء زمزم، مختتمة تلك الإحصائية بأن هناك500 ألف مستفيد من حلقات القرآن الكريم بالمسجد الحرام.