فوائد النشا في فرد الشعر وأضرارها التي يجب تجنبها

متابعات(صدى):

تلجأ معظم الفتيات لعملية فرد الشعر بطرق مختلفة وذلك للحصول على مظهر جذاب، وتجد الكثير من الفتيات يقبلن على الوسائل الأشهر، مثل فرد الشعر بالكرياتين أو البروتين كأكثر الوسائل وجودا في السنوات الأخيرة، فدائمًا ما تعتبر الفتيات الطرق الطبيعية لا تأتى بنتائج سريعة، أو دائمة لوقت طويل.

ولكن أكد الأطباء أن هناك بعض الأساليب الطبيعية التي يمكن للفتيات الاستعانة بها لفرد الشعر، وهى الأفضل بالنسبة للحفاظ على صحة الشعر، وعدم إضراره بعد فترة الوقت.

كما أن هناك العديد من المواد الطبيعة والتي تستخدمها صالونات التجميل في بعض حالات علاج الشعر التالف قبل استخدام أساليب الفرد الشهيرة، وتُعد أشهرها ” النشا ” .

حيث تحتوي النشا على عناصر طبيعية تعمل على قتل قشرة الشعر، وترطيب فروه الرأس، بالإضافة للقضاء على تقصف الأطراف، ويمكن استخدامها في فرد الشعر بالمواظبة على استخدامها لمدة لا تقل عن 3 شهور.

ولكن قام الأطباء بتقديم كل الفوائد الخاصة بالنشا وأيضا الأضرار وهي تتمثل في :

يتحكم نوع الشعر بالطبع في الطريقة المستخدمة عند فرده، فنوعية الشعر الأكثر اتجاهًا ناحية النعومة تكون وسائل فردها أسهل، أما الشعر الخشن فإنه يستخدم أساليب أكثر تأثيرًا وقوة لفرده

وتعتبر النشا من أفضل المواد الطبيعية المستخدمة في الفرد، ويتم استخدامها عند طريق خلط كمية منها مع ملعقتان من زيت الزيتون، وزيت الخروع، وفردها على الشعر بالكامل، وتركها حتى تجف، ثم غسل الشعر بالماء الفاتر، والمواظبة على ذلك يوميًا.

كما يوجد أيضَا أضرار للنشا ولكنها بسيطة للغاية، وهى عندما يكون النشا منتهى الصلاحية فإنه يأتي بنتائج عكسية، بالإضافة إذا كان نوع الشعر دهنيًا فمن الممكن أن يؤدى فرده بالنشا لتقصف أطرافه وضعفها، بالإضافة للإفراط في استخدام مكواة الشعر مع فرد الشعر بالنشا، وهذا يعتبر من وسائل إضعاف قوة الشعر.