عبر بوابة سان جيرمان.. الدون يتألق ويحقق أرقامًا قياسية جديدة

نواف السالم(صدى):

حقق لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو،عبر مباراة باريس سان جيرمان، المثيرة، رقمًا قياسيًا جديدًا بعد تسجيله لهدفين من بين الثلاثية التي أحرزها الملكي في شباك النادي الفرنسي.

وبلغ رصيد الدون بعد المباراة 117 هدفاً في تاريخ مشاركاته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما تصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 11 هدفاً، مواصلًا تألقه بعد مروره بفترة عصيبة تلقى من خلالها الانتقادات اللازعة.

يجدر الإشارة إلى أن عدد الأهداف التي سجلها الدون في البطولة القارية، عجزعن تحقيقها أكثر من 463 نادياً شارك في دوري أبطال أوروبا، حيث أنه منذ انطلاق مسابقة أبطال أوروبا في خمسينيات القرن الماضي، شارك 511 نادياً في البطولة، لكن 48 منهم فقط تمكنوا من إحراز أهداف أكثر من الدون.