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” الأحوال المدنية ” : 3 أمور للتحقق من سلامة الهوية الوطنية

” الأحوال المدنية ” : 3 أمور للتحقق من سلامة الهوية الوطنية
عادل الحربي(صدى):

أعلنت وكالة الأحوال المدنية، صباح اليوم الجمعة، عن أهمية التحقق من سلامة بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين، مشددة على وجوب التأكد من ثلاثة أشياء في بطاقة الهوية، وذلك كما يلي:
أولًا: التأكد من وضوح الصورة بالهوية.
ثانيًا: التأكد من ظهور بيانات الهوية الوطنية بشكل واضح.
ثالثًا: التأكد من عدم حدوث أي تلف بها.
فيما أشارت ” الأحوال المدنية ” ، إلى إمكانية الحصول على بطاقة بديلة، في حالة ظهور إحدى العلامات السابقة بالهوية، وذلك من خلال خدمة ” بدل تالف ” .


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