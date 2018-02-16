” الأحوال المدنية ” : 3 أمور للتحقق من سلامة الهوية الوطنية
أعلنت وكالة الأحوال المدنية، صباح اليوم الجمعة، عن أهمية التحقق من سلامة بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين، مشددة على وجوب التأكد من ثلاثة أشياء في بطاقة الهوية، وذلك كما يلي:
أولًا: التأكد من وضوح الصورة بالهوية.
ثانيًا: التأكد من ظهور بيانات الهوية الوطنية بشكل واضح.
ثالثًا: التأكد من عدم حدوث أي تلف بها.
فيما أشارت ” الأحوال المدنية ” ، إلى إمكانية الحصول على بطاقة بديلة، في حالة ظهور إحدى العلامات السابقة بالهوية، وذلك من خلال خدمة ” بدل تالف ” .
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