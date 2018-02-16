بالأرقام.. مكة تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في أعداد الأنفاق

نايف السالم(صدى):

بلغت أعداد الأنفاق في مكة المكرمة، 66 نفقاً للسيارات والمشاة معاً، منها 56 نفقاً مخصصة للسيارات وعشرة أنفاق مخصصة للمشاة، وذلك بحسب إحصائية حديثة صادرة عن العاصمة المقدسة.

كما بلغ مجموع أطوال الأنفاق 34727 متراً، أبرزها أنفاق أجياد السد، ومجموعة أنفاق شعب عامر، ومجموعة أنفاق طريق المشاة المعيصم، ومجموعة أنفاق جسر الملك خالد، ومجموعة أنفاق الفيصلية، ومجموعة أنفاق السليمانية.

وساهمت الأنفاق في تسهيل حركة الحشود ومرور السيارات معاً، وفق أعلى معايير التصميم الهندسي، مراعياً عوامل التهوية ومخارج الطوارئ والإضاءة.

وبهذا الرقم، احتلت مكة بهذه الإحصائية، المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في أعداد الأنفاق،