بالفيديو.. لحظة اصطياد طائرات الأباتشي للحوثيين في جازان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، اليوم الجمعة، يظهر طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف لحظة تنكيلها بمليشيات الحوثي الإيرانية في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأوضح الفيديو المتداول، شجاعـة طيار من أبناء المملكة أثناء مطاردته لعناصر المليشيا الإيرانية وإنخفاضه لاصطيادهم والقضاء عليهم.
ويأتي ذلك بعد هجــوم شنته الميلشيات الحوثية الإيرانية في جبهة ميدي، والذي أسفر عن مقتل أكثـر من 20 عنصـرًا من المليشيا.
طائــرات الاباتشــي لحظـــة تنكيلهـــا
بالحوثيــيـن وشجاعـة الطيـار السعـودي
اثناء انخفاضـه لاصطيادهـم بعد هجــوم
شنته الميلشيات في جبهة #ميدي انتهى
بمقتـل اكثـر من 20 عنصـرا معضمهــم
كانـوا ضحايـا الجنيـة السـوداء🇸🇦#الحد_الجنوبي#الموسم#جازان pic.twitter.com/QcL4KYpkDJ
— SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) ١٦ فبراير، ٢٠١٨
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