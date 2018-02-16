بالفيديو.. لحظة اصطياد طائرات الأباتشي للحوثيين في جازان

تركي السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، اليوم الجمعة، يظهر طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف لحظة تنكيلها بمليشيات الحوثي الإيرانية في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأوضح الفيديو المتداول، شجاعـة طيار من أبناء المملكة أثناء مطاردته لعناصر المليشيا الإيرانية وإنخفاضه لاصطيادهم والقضاء عليهم.

ويأتي ذلك بعد هجــوم شنته الميلشيات الحوثية الإيرانية في جبهة ميدي، والذي أسفر عن مقتل أكثـر من 20 عنصـرًا من المليشيا.