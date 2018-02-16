بالصور.. ميريام فارس تظهر بإطلالة جديدة على الطريقة الهندية

متابعات(صدى):

تألقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بفستان على الطريقة الهندية يمثل الزى الرسمي للهند، حيث إنه متكون من قطعتين القطعة السفلية عبارة عن بنطلون رجل فيل واسع يشبه التنورة، بالإضافة إلى القطعة العلوية وهى عبارة عن ” بادي ” قصير يظهر البطن وهو ما يميز هذه الإطلالة وتجعلها تشبه الساري أو الزى الهندي.

وكانت هذه الإطلالة خلال حفلها في الفلانتين المقام في الإمارات، واختارت كعادتها الفستان من أزياء المصمم اللبناني رامي القاضي خاصة عند اختياراتها الناعمة المشهور بها.

كما اختارت ميريام أن تصفف شعرها على شكل ” جدائل ” شعر صغيرة، فضلاً عن أنها جمعت شعرها كله إلى الخلف حتى تظهر جمال الفستان، وتعد هذه المرة من المرات القليلة التي غيرت فيها مريام تسريحة شعرها.

كما أنها تزينت بمجوهرات من Yessayan من الألماس حتى تتناسب مع إطلالتها بالفستان الزهري، أما بالنسبة للماكياج فاختارت ميك أب يظهر شفتيها في شكل أكبر وهو ما يسمىOVERLINE .

