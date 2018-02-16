والد نيمار بعد هزيمة سان جيرمان: الحرب مستمرة

ماجد محمد(صدى):

هاجم والد نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، المهاجمين لابنه؛ عقب تعرضه للانتقاد اللاذع على المستوى الذي قدمه في مواجهة ريال مدريد في إطار دوري الأبطال.

ووصف والد نيمار منتقدي ابنه بالنسور التي تحوم حوله، وقال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : في الحرب هناك من يعيشون على الانتصارات، وهناك من هم مثل النسور يتغذون على جثث المهزومين”.

وتابع: ” ابني يقاتل منذ أن كان طفلاً.. دائماً يقاتل بنزاهة ودائماً يتجنب النسور ويعود قوياً.. خسرنا معركة أما بالنسبة للحرب فسنرى لأنها مستمرة طالما كنا على أرض الملعب ” .

وأكد نيمار الأب على أن النادي الفرنسي قادر على تعويض هزيمته، والتأهل لدور الثمانية، عن طريق الفوز في مباراة الأياب.

ونجح الريال في إبطال مفعول نيمار كليًا في المباراة التي شهدت تقدم الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة انطفأت خلالها فاعلية اللاعب البرازيلي.