هيلي: حان الوقت ليتحرك مجلس الأمن ضد إيران

واشنطن(صدى):

أكدت السفير الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أن الوقت قد حان ليتحرك مجلس الأمن ويتخذ إجراءات ضد إيران؛ بعد ثبوت انتهاكها لقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة إلى اليمن.

وأوضح تقرير لخبراء بالأمم المتحدة، أن طهران فشلت في وقف تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية التي تستخدم في ضرب أراضي المملكة، وأنا تنقل أسلحة غير شرعية إلى الحوثيين.

وأكدت ” هيلي ” ، أنه يجب على إيران أن تعرف أن العصيان على المجتمع الدولي له عواقبه، مشيرة إلى أن العالم لا يمكن أن يستمر في تجاهل الرد على هذه الانتهاكات الصارخة.