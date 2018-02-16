بعد فضيحة كبرى.. ” أوكسفام ” تشكل لجنة عليا لرصد المخالفات الجنسية لعامليها

لندن(صدى):

أعلنت منظمة أوكسفام البريطانية الخيرية، وهي واحدة من أكبر مؤسسات الإغاثة من الكوارث في العالم، صباح اليوم الجمعة، عن تشكيلها لجنة مستقلة، للنظر في ممارسات المؤسسة وثقافتها، وذلك على أثر اتهام بعض عامليها بسوء السلوك الجنسي في ” هايتي ” .

جاء ذلك في بيانًا صدر عنها اليوم، أفاد بأنها ستشكل لجنة محاسبات عليا ستتحرى أمر المخالفات الجنسية، والتغيرات الثقافية، حيث ستضم اللجنة خبراء في حقوق المرأة، والذين سيقومون بالإطلاع على سجلات المنظمة وعامليها وشركائها، وكذلك المجتمعات التي تدعمها.

فيما ألزمت المؤسسة نفسها، بنشر تحقيق داخلي يعود لعام 2011م، وذلك بشأن ” مخالفات جنسية وغيرها ارتكبها العاملين بالمؤسسة في هايتي ” ، وذلك في أسرع وقت ممكن، بعد اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية هوية الشهود الأبرياء.

وفي السياق ذاته، صرحت بيني موردنت، وزيرة التنمية البريطانية، الأربعاء الماضي، بأن بريطانيا ستتوقف عن تمويل وكالات الإغاثة التي تعمل في الخارج، وذلك إن لم تتعلم الدرس من فضيحة ” أوكسفام ” .

يشار إلى قيام عاملين في ” أوكسفام ” بدفع أموالاً لبغايا في هايتي، وذلك مقابل ممارسات جنسية، وذلك بعد زلزال هز البلاد عام 2010م.