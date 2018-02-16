توم تيكوير رئيس لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 68

برلين(صدى):

ضمت لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ68 ، مجموعة من النجوم وجاء على رأسهم المخرج الألماني الشهير توم تيكوير والممثلة سيسيل دي فرانس وشيما برادو والمنتجة أديل رومانسكي والموسيقار ريويتشي ساكاموتو والناقدة الأمريكية ستيفاني زكاريك.

حيث شهد المهرجان عرض فيلم الرسوم المتحركة ” جزيرة الكلاب ” للمخرج الأمريكي الشهير ” ويس أندرسون ” ليكون فيلم افتتاح الدورة في عرضه العالمي الأول.

والفيلم الكرتوني ” جزيرة الكلاب ” ، يمثل سابقة أولى لمهرجان برلين، حيث إنها المرة الأولى التي يعرض فيها المهرجان في افتتاحه فيلم رسوم متحركة.