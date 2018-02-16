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شركة راشد عبدالرحمن الراشد تعلن عن حاجتها لموظفين

شركة راشد عبدالرحمن الراشد تعلن عن حاجتها لموظفين
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده عن حاجتها لموظفين باختصاصات متعددة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي: عامل تحميل وتنزيل، ومندوب مشتريات، وسائق حافلة، و Sales Executive، و Safety Officer – Workshop، و RIGGER 1.

وأضافت الشركة أنها تحتاج أيضًا إلى LEAD ELECTRICAL SITE ENGINEER، و Store Keeper مأمور مستـودع، و PLANNING ENGINEER، بالإضافة إلى Safety Officer، و Executive Secretary.

ودعت الشركة المهتمين بالوظائف المعلن عنها التقديم عبر الموقع الإلكتروني الآتي: careers.alrashed.com.


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