وكيل هيئة الرياضة يتوعد المتورطين في ديون الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أشار رجاء الله السلمي، وكيل الهيئة العامة للرياضة، إلى أن هنام عدد من الإدارات المتلاحقة في نادي الاتحاد؛ تسببت في تراكم ديونه منذ 2007؛ لذلك سيتم مواصلة التحقيق في ذلك.

وأضاف أن الخطوة القادمة في ملف الاتحاد، ستشهد تحديد كل مسؤول عن كل مخالفة عبر تشكيل لجنة لها، متابعًا: ” هيئة الرقابة طلبت عدد من المطالبات لتحديد المسؤول عن كل مخالفة وعليه تم تشكيل لجنة من هيئة الرياضة ورئيس نادي الاتحاد الحالي ” .

وأكد على أن الهيئة ستوفر كل ما تحتاجه هيئة الرقابة والتحقيق من القوائم المالية وسندات الصرف والمرفقات التي تحتوي على الموافقات وخلال أسبوعين سيتم توفيرها.

واستكمل: ” رئيس هيئة الرياضة وجه بالبدء في استكمال كل المتطلبات الواردة من هيئة الرقابة والتحقيق، ويكلف فريق عمل لضمان توفير كل ما من شأنه تحديد المسؤولين عن المخالفات الواردة ” .