10 أسرار عن شخصيتك يخبرك بها علم النفس لأول مرة

متابعات(صدى):

من دون أن تدركي، هناك أمور مختلفة تكشف الكثير عن شخصيتك ومستقبلك. إليكِ 10 أسرار يكشفها علم النفس لأول مرة، تسمح لكِ بامتلاك علاقات أفضل مع الناس، مع الحياة، ومع نفسك.

من بين هذه الاسرار، أن النساء ينجذبن نحو الرجال الذين يمتلكون صوتاً أجش، لأنهم يوحون بالأمان ولكنهم ليسوا عدوانيين. فالمرأة تشعر بالأمان مع الرجل القوي ذات الثقة العالية بالنفس القادر على حمايتها.

الى ذلك، كشف العلماء أن الانفعالات والمشاعر لا تؤثر سلباً على طريقتنا في التواصل بل على العكس، طريقتنا في الكلام هي التي تؤثر سلباً على نفسيتنا. وبالتالي حاولي دائماً اعتماد الأسلوب الايجابي في التخاطب والتواصل بغية نقل الطاقة الايجابية وروح التفاؤل.

وأكد الخبراء أن من يمتلك مشاعر الذنب، يعرف جيداً كيف يكتشف مشاعر الآخرين والتواصل مع المحيط. وأعلنوا أنه كلما كان الفرد أذكى، كان يفكر بشكل أسرع، وكانت كتابته غير مفهومة وبالتالي إن كنتِ فوضوية فأنتِ شخص فائق الذكاء.

من ناحية أخرى، لفت العلماء الى أن الأشخاص غير الاجتماعيين لديهم القدرة على الكلام عن أنفسهم بطريقة واضحة وبإيجاز، وبالتالي اياكِ والحكم على الآخرين بطريقة مسبقة.

وشدد علماء النفس أيضاً على أنه عندما تستمتعين إلى موسيقى ذات ذبذبات عالية، تصبحين أكثر هدوءاً، سعادةً واسترخاء. كما أن المرأة قادرة على الاحتفاظ بسرٍ مدة 47 ساعة و15 دقيقة.

واعتبروا أن الصداقة التي تولد بين عمر 16 و18 سنة هي غالباً الأطول والأكثر استمراراً. وأعلن العلماء أن من يعسى باستمرار الى جعل الآخرين سعداء، يبقى أغلب الوقت وحيداً.