مشروع قرار من السويد والكويت يدعو إلى هدنة بسوريا

خالد الظفيري(صدى):

قدمت كل من السويد والكويت، نسخة معدلة من مشروع قرار، إلى مجلس الأمن، يدعو إلى هدنة في سوريا، مدتها 30 يوماً.

وأكدت النسخة المعدلة، أن الهدنة لن تشمل تنظيمي ” داعش ” و ” القاعدة ” الإرهابيين، أي يمكن للحكومة السورية أن تستمر في عملياتها العسكرية.

وينتظر أن يتم التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن، الأسبوع القادم، على أن يبدأ سريان وقف إطلاق النار بعد 722 ساعة من اعتماد المجلس النص.

وسسيبدأ تسليم المعونة الإنسانية العاجلة بعد 48 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.