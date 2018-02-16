فياريال يرد على طلب الأخضر حول ” الدوسري “

نواف السالم(صدى):

وافق نادي فياريال الإسباني، على طلب الأخضر بضم لاعبه سالم الدوسري إلى قائمة مباراة مولدوفا المقرر إقامتها 26 فبراير الجاري.

وقال ” فياريال ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تم استدعاء لاعبنا سالم الدوسري في قائمة المنتخب السعودي لمباراة مولدوفا (26 فبراير) تهانينا للاعب ” .

يجدر الإشارة إلى أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني، خافيير كاييخا، ضم سالم الدوسري إلى قائمة مباراة نادي ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ32 من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.