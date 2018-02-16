بالصور.. شيرين عبد الوهاب تطل بفستان فضي من توقيع جاسمكو

أماني الغامدي(صدى):

طلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بفستان فضي ملئ بالمشغولات الكريستال، ذي ياقة طويلة ” ، وكان به فتحة كبيرة من الجانب لتظهر أنوثتها، وذلك خلال حفلها في عيد الحب المقام فى استوكهولمز بالسويد ضمن الجولة الفنية التي تقوم بها هذه الفترة في العديد من الدول الأوروبية.

وعلى الرغم روعة وأناقة موديل الفستان إلا أن ” شيرين ” لم تكن موفقة في تلك الإطلالة حيث أظهرتها بوزن زائد عن طبيعتها، و كانت قد اختارت الفنانة شيرين فستان فضي بخلفية سوداء من مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجاسمي .

كما أن شعرها كان مموج وفقاً لاختيار المصفف اللبناني سامي ادريش ، بتسريحة شعر تقليدية جدا ، حيث أنها لملمت شعرها كله على أحد الجانبين ، كما أنها اعتمدت على ماكياج بسيط من الميكب ارتيست دانى كمال.

